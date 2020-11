Rapina una donna in via Paleocapa, arrestato 24enne

Nella serata di giovedì in via Paleocapa vicino a via Quarenghi a Bergamo una donna è stata avvicinata da un giovane che le ha strappato il cellulare dalla mano e dopo averla colpita con un colpo alla spalla, senza causarle lesioni, l’ha intimata di stare in silenzio per poi fuggire.

Immediate ricerche da parte delle Forze dell’Ordine. Ricerche che si sono svolte anche con l’ausilio del sistema di video sorveglianza cittadino e che hanno permesso di individuare il giovane malvivente mentre si spostava verso la Stazione ferroviaria.

L’intervento di più equipaggi Volante ha permesso di rintracciare il soggetto corrispondente alle descrizioni nel sottopasso ed identificarlo per E.D. nato in Marocco nel 2004.

Gli agenti della Polizia hanno recuperato il cellulare della donna che era stato lanciato dal malvivente tra la vegetazione all’ingresso del sottopasso di via Gavazzeni.

La Polizia ha rinvenuto un altro telefono lasciato a terra. Successivi accertamenti hanno portato all’individuazione certa del soggetto come autore del reato con restituzione del cellulare alla donna vittimi dell’aggressione, oltre a risalire al proprietario dell’altro telefono, un sedicenne, che aveva subito il furto del cellulare asportato nel pomeriggio di giovedì.

E.D. è stato arrestato con l’accusa di rapina ed è stato trasferito alla Casa Circondariale di via Gleno.