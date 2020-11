Nuovi bus elettrici e a metano a Bergamo: “In 4 anni flotta tutta green in città”

Rinnovare parte della propria flotta di mezzi pubblici, acquistando nuovi mezzi a basse o zero emissioni, proseguendo nel lavoro di conversione green del parco su strada di Atb Consorzio e del Comune di Bergamo: è questo l’obiettivo del progetto di finanziamento che l’Amministrazione ha approvato, sulla base della proposta di Atb Consorzio, e che sarà inviato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ed anche ai Ministeri dello sviluppo economico e al Ministero dell’economia e delle finanze.

I fondi statali stanziati dal Governo ammontano a 7,6 milioni di euro e sono destinati alle città nelle quali il tema della qualità dell’aria si pone con evidenza. Di grande importanza risulta il co-finanziamento di altri 7 milioni a carico delle aziende locali che configura dunque un’operazione di quasi 15 milioni complessivi in grado di favorire l’acquisto di circa 29 autobus, di cui 24 elettrici e 5 a metano. Si ipotizza inoltre il potenziamento delle stazioni di ricarica alla sede Atb.

“Lavoriamo per costruire un tassello importante – commenta l’Assessore alla mobilità e all’ambiente del Comune di Bergamo Stefano Zenoni – per soddisfare l’impegno di avere sull’area urbana il 100% dei chilometri svolti in forma ecologica nei prossimi 4 anni di tempo. Per ecologica intendiamo mezzi elettrici, a metano, ma anche ibridi metano/elettrico, in modo da ridurre al minimo le emissioni del parco mezzi di Atb e del Comune di Bergamo, contribuendo a una città più pulita”.

“Atb esprime particolare soddisfazione per questo ulteriore atto – commenta il presidente Enrico Felli – che consentirà di attivare il finanziamento straordinario che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporto ha destinato a Bergamo. Questo finanziamento, che integra il piano investimenti che abbiamo attivato, consentirà di dare ulteriore impulso al programma, già in corso, di rinnovamento del parco autobus e di raggiungere l’obiettivo di sostituire tutti i mezzi gasolio con autobus altamente ecologici. Ciò consentirà di ridurre anche l’età media degli autobus e di proseguire con decisione nel percorso di riduzione delle emissioni e dell’inquinamento già intrapreso con la prima linea di trasporto pubblico su gomma e totalmente elettrica d’Italia”.