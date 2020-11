La finale di Ballando con le stelle o Tu si que vales? La tv del 21 novembre

Per la prima serata in tv, sabato 21 novembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda la finale dell’edizione 2020 di “Ballando con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci.

Ballerina per una notte sarà Carolyn Smith, la presidente della giuria del programma, che si concederà un ballo davanti al pubblico della prima rete della televisione pubblica. Si esibirà in un numero realizzato per l’occasione, per festeggiare non solo un’edizione da record, ma anche una ricorrenza “speciale”: i suoi primi 60 anni. Durante la serata, non mancheranno i commenti pungenti di Roberta Bruzzone e la presenza del custode del tesoretto Alberto Matano, conduttore di Vita in Diretta.

Dopo settimane di prove interminabili, sfide emozionanti e ballottaggi estenuanti, sette coppie si contenderanno la vittoria: Tullio Solenghi – Maria Ermachkova; Paolo Conticini – Veera Kinnunen; Daniele Scardina – Anastasia Kuzmina; Gilles Rocca – Lucrezia Lando; Elisa Isoardi – Raimondo Todaro; Costantino della Gherardesca – Sara di Vaira. Dopo l’annuncio di Milly Carlucci della positività al Covid di Maykel Fonts, grande attesa per le sorti di Alessandra Mussolini, infatti, solo domani sera si saprà se al suo fianco ci sarà un nuovo maestro o se nella finalissima ballerà da sola. Tante le prove che affronteranno le coppie in gara per convincere non solo il pubblico a casa, ma anche la giuria in studio capitanata da Carolyn Smith, al suo fianco: Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Come al solito non mancheranno i commenti dell’antigiuria composta da: Rossella Erra, Antonio Razzi e Gianni Ippoliti. I Vip in gara nelle loro performance saranno accompagnati dal ritmo della Big Band guidata da Paolo Belli, che come sempre sarà la colonna sonora di questa serata.

Le coppie composte da Barbara Bouchet – Stefano Oradei, Ninetto Davoli – Ornella Boccafoschi, Lina Sastri – Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano – Tinna Hoffman; Vittoria Schisano – Marco De Angelis; Antonio Catalani – Tove Villfor, eliminate dalla gara nelle puntate precedenti, potrebbero essere tra le vincitrici dei tre riconoscimenti che verranno assegnati nel corso della serata: Il Premio Aiello alla coppia che ha disputato il maggior numero di spareggi; il Premio Paolo Rossi per l’esibizione più emozionante e il Premio Speciale della Giuria alla migliore esibizione in assoluto.

Questa settimana gran finale anche per il torneo “Ballando con te” dedicato alla gente comune, ci sarà quindi spazio per stili e balli diversi. A stabilire la vittoria finale del contest: il pubblico da casa, che potrà votare il concorrente preferito attraverso i social (Instagram, Facebook e Twitter). A causa dei protocolli Covid in vigore le esibizioni dei concorrenti sono state registrate nei luoghi di appartenenza. Si sfideranno per la finalissima: Giovanni Lupi e Livia Nulli (Roma), Naima Academy (Genova), The Project Kids (Bergamo), Desiree Zaccaro e Francesco Ficco (Taranto).

Su Canale5 alle 21.25 c’è “Tu si que vales”. I performer che salgono sul palco provengono da tutto il mondo e propongono le prove artistiche più variegate. Maghi, poeti, mentalisti, cantanti, contorsionisti, musicisti, acrobati, attori, equilibristi, ballerini, artisti di strada, bykers, comici, tuffatori, esperti delle discipline più curiose…tutti cercano il plauso del pubblico e gli ambiti “sì” dei giudici Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli.

A introdurre gli artisti il trio di conduttori composto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “A prova di bomba”: durante una festa, viene rapito Zane. La S.W.A.T. scopre che Joel Powel, un suo vicino di casa, è ossessionato dal ragazzino. In realtà, è il suo padre biologico…

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà il programma di divulgazione scientifica e ambientale “Sapiens – Un solo pianeta”. Nella puntata intitolata “Dall’inizio del tempo a noi – La rivoluzione industriale”, Mario Tozzi racconterà i tumultuosi ultimi 200 anni di Storia, dalla rivoluzione industriale ad oggi, come la capacità sempre crescente degli uomini di provare a mettere sotto controllo e sfruttare le fonti d’energia che la Terra e le stelle hanno reso casualmente disponibili.

Quali sono le forme di energia esistenti nell’universo? E sulla Terra? Ci sarà energia per sempre? Cos’è l’entropia ed è vero che guida ogni fenomeno e perfino ogni nostro gesto? Perché nasce la rivoluzione industriale? E perché proprio in Inghilterra? Come nascono il carbone e il ferro, alla base della rivoluzione industriale? Perché la macchina a vapore cambia tutto?

Da allora nulla è mai stato come prima: rapporti sociali, ritmi e tempi di lavoro, trasporti, stile di vita, benessere. Tutto è cambiato, anche il nostro rapporto con la natura e le città dove abitiamo.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “The Bourne ultimatum – Il ritorno dello sciacallo”; su Italia1 alle 21.15 “Il cacciatore e la regina di ghiaccio”; su La7 alle 21.15 “Il ponte sul fiume Kwai”; su Rai4 alle 21.20 “Universal Soldiers Regeneration”; su Iris alle 21.10 “Che bella giornata” e su Italia2 alle 21.05 “Oscure presenze”.

Su Rai5 alle 21.15 “Il fulmine nella terra. Irpinia 1980”. Il 23 novembre 1980 il terremoto più distruttivo della nostra storia recente ha scosso l’Irpinia, mettendo fine a un mondo e dando inizio ad un’altra epoca in quei territori devastati. Per ricordare il dramma e i morti di quel tragico evento, questo monologo teatrale, basato su articoli di giornale, testimonianze e documenti originali, ricostruisce i primi giorni del sisma raccontando, con ironia e crudezza, le storie delle vittime e dei soccorritori, i ritardi, l’impreparazione e gli errori. Interprete: Orazio Cerino.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Body of proof”; su La5 alle 21.10 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.