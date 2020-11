Incidente a Fara Gera d’Adda, muore motociclista di 54 anni

Incidente stradale a Fara Gera d’Adda nel pomeriggio di sabato 20 novembre. In via Abele Crespi verso le 16.30 un motociclista di 54 anni ha perso il controllo del sul mezzo ed è rovinato sull’asfalto.

Sul posto un’ambulanza e un’automedica, i medici hanno tentato in tutti i modi di salvare l’uomo che invece è spirato poco dopo in strada.

Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri di Treviglio per i rilievi di legge.