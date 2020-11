I consumatori premiano i bilanci di sostenibilità di Neodecortech e Zanetti Formaggi

I bilanci di sostenibilità (pubblicati nel 2020 e relativi all’esercizio 2019) della Neodecortech di Filago e della Zanetti Formaggi di Lallio sono tra i più apprezzati dai consumatori perché evidenziano “le migliori pratiche utili alla promozione della cultura della sostenibilità, con una efficacia narrazione, coinvolgente e distintiva”, testimoniano “un’impresa solida, per bene, lungimirante e generosa che merita di essere apprezzata dai consumatori” e che, in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo “genera fiducia e favorisce stili di vita responsabili”.

I rendiconti delle due aziende bergamasche sono inseriti da ConsumerLab, ente di ricerca che promuove la cultura sostenibile illustrando le migliori pratiche e i casi di successo estratti dai bilanci redatti dalle imprese, tra i 44 ritenuti più interessanti, sui 210 sottoposti a valutazione.

Molto variegato il quadro delle realtà economiche premiate. Oltre a Neodecortech e Zanetti Formaggi, nel prestigioso elenco dell’Index Future Respect 2020, la classifica dei bilanci di sostenibilità (e relative best practices ambientali e sociali), maggiormente apprezzati e selezionati da un gruppo di 250 consumatori compaiono anche Campari, Danone, Camst Group, Caviro, Acea, Comieco, Ecopneus, Hera, Tea Spa, Carpisa-Yamamay, Decathlon, Esselunga, e diverse altre aziende.

Tra i bilanci di sostenibilità inseriti nell’indice è possibile scegliere quello dell’impresa preferita votando sul sito di ConsumerLab, cliccando sull’icona del brand designato e indicando il rating assegnato. Leggi e vota il tuo bilancio sostenibile qui: