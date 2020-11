Covid 19, sono 304 i nuovi contagiati a Bergamo nelle ultime 24 ore

Regione Lombardia rende noto, come ormai fa ogni sera dall’inizio della pandemia, i dati di oggi sul Covid 19. I tamponi effettuati negli ospedali lombardi oggi sono 44.294 e 8.853 i nuovi positivi (19,9%). I guariti/dimessi sono 5.640.

– i tamponi effettuati: 44.294, totale complessivo: 3.769.051

– i nuovi casi positivi: 8.853 (di cui 652 ‘debolmente positivi’ e 140 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 183.472 (+5.640), di cui 7.899 dimessi e 175.573 guariti

– in terapia intensiva: 936 (+6)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 8.314 (+10)

– i decessi, totale complessivo: 20.359 (+169)

I nuovi casi per provincia

Milano: 3.232, di cui 1.144 a Milano città;

Bergamo: 304;

Brescia: 462;

Como: 655;

Cremona: 221;

Lecco: 160;

Lodi: 77;

Mantova: 338;

Monza e Brianza: 758;

Pavia: 385;

Sondrio: 67;

Varese: 1.970.