Bergamo, è attivo il servizio di prestito a domicilio delle biblioteche

Con l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini di Bergamo una continuità nei servizi culturali forniti dalle biblioteche costrette alla chiusura dal DPCM del 4 novembre scorso, a partire da lunedì 23 novembre prende il via “La Biblioteca a casa tua”, il nuovo servizio gratuito di consegna a domicilio ai cittadini di Bergamo di libri, dvd e cd richiesti in prestito dalle Biblioteche comunali di Bergamo, compresa la Biblioteca Angelo Mai.

“Sono particolarmente contenta di annunciare l’attivazione di questo servizio – dichiara l’Assessore alla Cultura Nadia Ghisalberti – che garantisce ai nostri concittadini una continuità di svago culturale in questo nuovo momento di permanenza obbligata in casa. Le biblioteche sono uno spazio pubblico di vita e di relazione, oltre che il più importante presidio culturale diffuso sul territorio. In un periodo come questo che ne vede la chiusura, “La Biblioteca a casa tua” rappresenta anche un modo per i bibliotecari di mantenere vivo il legame con i lettori”.

Gli utenti possono prenotare i libri preferiti e ricevere a domicilio un massimo di 5 volumi complessivi dello SBU – Sistema Bibliotecario Urbano e di 3 volumi della Biblioteca Mai.

Le modalità per effettuare la richiesta allo SBU sono le seguenti:

– prenotazione diretta ai servizi online del catalogo dello SBU www.biblioteche.regione.lombardia.it/OPACBGSU

– email sbudomicilio@gmail.com

– telefonando ai numeri 035 399476, 035 399479, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.

– compilando il form prenotazione presente sulla pagina del catalogo dello SBU

Le modalità per effettuare la richiesta alla Biblioteca Mai invece sono:

– email info@bibliotecamai.org

– compilando il form presente nella home page del sito www.bibliotecamai.org o alla pagina Chiedi al bibliotecario

– telefonando al numero 035 399430, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.

Le consegne dei libri prenotati avvengono entro tre giorni lavorativi dalla richiesta, dal lunedì al venerdì, previo appuntamento con l’utente. Il prestito ha la durata di 30 giorni. Le restituzioni possono avvenire in occasione di una successiva consegna oppure, a cura dell’utente, presso i box posizionati all’esterno delle biblioteche Tiraboschi, Colognola e Pelandi.

Le consegne sono eseguite dal personale della Cooperativa Eda Servizi Srl, che già fornisce i servizi di apertura e di front office nelle biblioteche comunali cittadine, nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza previste per il contrasto al contagio da Covid-19.

