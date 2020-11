“Violenza contro i corpi”, a tutela dei diritti dei dimenticati

Violenza contro i corpi è una serie di incontri online proposti dal comitato Bergamo Pride che saranno trasmessi sui canali social dell’associazione dal 20 al 25 novembre 2020 incentrati su temi come quelli della violenza sui minori, sulle donne e ai danni delle persone transgender.

Bergamo Pride organizza incontri partendo dalla celebrazione di tre importanti giornate a tutela dei diritti.

Il 20 novembre, infatti, si celebrano sia la Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, sia il TdoR, Transgender Day of Remembrance, in ricordo delle vittime della violenza transfobica. Il 25 novembre, infine, è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Con questa serie di eventi, si inaugura il percorso cromatico di Bergamo Pride 2021, che terminerà con il Pride del prossimo 12 giugno. Un percorso ispirato alla bandiera LGBTQI+ inclusiva, che, oltre ai sei colori dell’arcobaleno, vede la presenza dei colori dedicati alla comunità Transgender e quelli dedicati alla componente black del movimento.

Il percorso cromatico proseguirà poi nei prossimi mesi, nel corso dei quali verrà dedicata una tematica a ogni colore della bandiera, approfondendo contenuti con vari ospiti e con la collaborazione delle associazioni del territorio e non.

Per ogni colore della bandiera, dal rosso fino al viola, Bergamo Pride si concetrerà su una tematica attuale e urgente, per continuare a dare il nostro apporto culturale e aggregativo alla comunità e al pubblico.

Ecco il programma del mese di sensibilizzazione sulle violenze:

Da bambine a donne: la violenza sui corpi in formazione

20/11, Live sulla pagina Facebook Bergamo Pride

Ore 20: intervento di Massimiliano Frassi, Presidente Prometeo Onlus, associazione contro la pedofilia

Ore 21.00: Intervento di Cecilia Consonni, Avvocata di Aiuto Donna – Uscire dalla violenza Modera Selene Cilluffo, Non una di meno Bergamo

Il percorso di transizione e la sua depatologizzazione: le pillole della psicologa Arianna Santarsiero

21-22/11, Facebook e Instagram

La nostra consulente, la Dott.ssa Santarsiero, fornirà consigli e informazioni sul tema della violenza in famiglia e ai danni delle persone Transgender

Oltre il genere: performance Black Queer

23/11, di e con Bernard Amponsah – Facebook e Instagram.

Cosa ha da comunicare un corpo black, queer e genderfluid? Lo scopriremo attraverso la performance di Bernard

Corpi alieni: il percorso di Elia

24/11

Ore 20.00, con l’attivista FtM Elia Bonci – Live sul nostro profilo Instagram e sulla nostra pagina Facebook “Il giorno in cui mi hanno stuprato”

25/11, lettura testo autobiografico di Gigliola Bejaj – Facebook e Instagram

Cosa avviene durante uno stupro? Un taglio diverso, che rifiuta il paternalismo. Un racconto duro e sincero affinché non ricapiti mai più