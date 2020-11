Tre giovani intossicati a Calcinate

Nella mattinata di venerdì 20 novembre, in Habilita (Istituto di neuroriabilitazione ad alta Complessità) di Zingonia è stato effettuato un trattamento di ossigeno terapia in regime di emergenza per tre pazienti vittime di intossicazione da monossido di carbonio.

Si tratta di tre giovani di 30, 21 e 19 anni.

L’incidente è avvenuto a Calcinate, in via Circonvallazione. La causa dell’intossicazione pare sia da attribuire ad una stufetta a carbone posizionata in camera da letto.

I pazienti sono stati quindi inviati all’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo.

L’arrivo delle persone in camera iperbarica in Habilita è avvenuto alle ore 05.30. L’inizio del trattamento è avvenuto pochi minuti più tardi (05.37) ed è terminato alle ore 07.08. Una volta concluso il trattamento i pazienti sono stati riportati in ambulanza in ospedale