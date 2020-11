Piazzalunga acquisisce la trentina Cemiat, fatturato a 18 milioni

Piazzalunga Srl acquisisce Cemiat Srl. L’azienda di Sorisole, ha sede in via Nicola Calipari, specializzata da oltre vent’anni nei servizi di logistica, movimentazione ed automazione oltre che dealer di punta del marchio Toyota dà il via al piano di espansione interregionale e acquisisce Cemiat srl, realtà storica del settore che da quarant’anni rappresenta il punto di riferimento per il Trentino Alto-Adige.

Cemiat, che si occupa di carrelli elevatori, macchine industriali, agricole e trattori, nasce nel 1980 come distributore esclusivo dei carrelli elevatori Cesab per le aziende del comparto agroalimentare delle province di Trento e Bolzano. Nel corso degli anni incrementa la propria offerta con una gamma prodotti dei marchi leader e un servizio personalizzato che rappresenta il vero tratto distintivo dell’azienda.

L’accordo preliminare sottoscritto tra le due aziende a settembre e definitivamente sancito giovedì 19 novembre 2020, porta il fatturato globale a 18 milioni di euro. Con l’acquisizione si uniscono infatti non solo le competenze, ma anche i mercati: orientati alle PMI lombarde per Piazzalunga, specializzati nell’agroalimentare quelli della società trentina.

Luana Piazzalunga

“L’acquisizione di Cemiat rappresenta per noi un’opportunità di sviluppo irripetibile nel settore, con ricadute positive per tutti gli stakeholder – affermano Luana Piazzalunga, CEO dell’azienda orobica e Giuseppe Castagneto Co-CEO -. Piazzalunga e Cemiat mettono a fattore comune il proprio patrimonio di know-how, esperienze e capacità di innovazione al servizio di una clientela alla continua ricerca di partner che siano al loro fianco nello sviluppo del business. Il piano industriale post-acquisizione prevede un processo di crescita sia in termini di fatturato che di investimenti in risorse umane, volto a garantire un ulteriore ampliamento nell’offerta di soluzioni logistiche automatizzate e semi-automatizzate”.

L’obiettivo è quello di incrementare di 4 milioni di euro in un triennio il fatturato di Cemiat e accompagnare l’azienda al raggiungimento delle più importanti certificazioni.