Lidl apre ad Ambivere, 16 nuovi assunti nel nuovo punto vendita

A soli quindici giorni dalla triplice inaugurazione di giovedì 5 novembre, Lidl non arresta il suo piano di sviluppo e cala un altro tris di aperture da Nord a Sud: Legnano in provincia di Milano, Ambivere in provincia di Bergamo e Molfetta in provincia di Bari.

L’investimento complessivo sostenuto dall’Azienda per la realizzazione di questi tre nuovi punti vendita, inaugurati giovedì 19 novembre, ammonta a oltre 14 milioni di euro che rientrano nel piano di sviluppo denominato “Lidl per l’Italia” fondato su tre pilastri: investimenti immobiliari per oltre 400 milioni di euro con l’apertura prevista di 50 nuovi punti vendita entro la fine dell’esercizio fiscale, diversi interventi di restyling della rete esistente e importanti investimenti nella logistica. Poi la creazione di nuovi posti di lavoro con oltre 2.000 assunzioni previste per l’anno in corso e, infine, la valorizzazione della filiera agroalimentare italiana anche attraverso l’export di oltre 1,6 miliardi di euro di prodotti Made in Italy nei circa 11.200 punti vendita dell’Insegna nel mondo.

Il nuovo Lidl di Ambivere

Il nuovo punto vendita Lidl di Ambivere si trova all’interno del parco commerciale di recente inaugurazione nell’area ex Losa che da molti anni attendeva di essere riqualificata. Il taglio del nastro del nuovo Lidl si è tenuto giovedì 19 novembre. Particolarmente positiva la ricaduta occupazionale sul territorio di questa nuova apertura; sono infatti 16 i nuovi collaboratori assunti nel punto vendita.

Il nuovo parco commerciale è stato realizzato con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale, in linea con la politica di sviluppo sostenibile portata avanti da Lidl. L’Azienda, infatti, ha contribuito, insieme alle altre insegne presenti, alla realizzazione di impianto fotovoltaico di 200 kw e di 10 posti auto con ricarica elettrica. Sono stati inoltre messi a dimora oltre 180 arbusti, per rendere più gradevole il parco. I posti auto a disposizione della clientela sono circa 500.

L’inaugurazione del punto vendita Lidl di Ambivere si è svolta nel pieno rispetto delle norme di sicurezza necessarie: i collaboratori sono muniti di mascherine e guanti monouso, mentre alle casse sono installate barriere in plexiglass. Ai clienti in attesa di entrare nel punto vendita vengono forniti il gel igienizzante per le mani o i guanti monouso, oltre ad un carrello igienizzato per gli acquisti. Gli orari di apertura del supermercato sono pensati per garantire sempre il miglior servizio: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21 e la domenica dalle 8.30 alle 20.