Forme 2020 al via: ecco il programma della prima giornata della manifestazione

Via, si parte. Inizia oggi, venerdì 20 novembre, la quinta edizione di Forme, l’evento sull’arte casearia che rende Bergamo la capitale europea dei formaggi.

Questa edizione, così come successo a tantissime manifestazioni in quest’anno davvero sciagurato, sarà completamente virtuale: gli organizzatori hanno ripensato in tutto e per tutto l’evento per renderlo, nonostante tutto, un grande appuntamento.

E così sarà.

Come detto, quella di venerdì 20 novembre è la prima giornata di questa quinta edizione.

Il programma

Ore 14.30 – FOOD. RESTART FROM CREATIVITY

Una porta aperta sul futuro per mettere in rete le conoscenze e abbattere le barriere geografiche: questo sarà il summit “FOOD. Restart from creativity”, organizzato dal Comune di Bergamo.

Le tre Città Creative Unesco italiane per la Gastronomia – Bergamo, Alba e Parma – e alcune città del circuito internazionale quali Dénia (Spagna), Burgos (Spagna), Bergen (Norvegia), Östersund (Svezia), Belo Horizonte (Brasile) e Tucson (USA), saranno invitate ad un tavolo di lavoro per individuare gli scenari possibili di evoluzione futura della filiera agroalimentare.

“FOOD. Restart from creativity” vuole essere un grande laboratorio di pensiero e di innovazione, una porta creativa aperta sul futuro, per mettere in rete le conoscenze e abbattere le barriere geografiche.

I temi trattati:

– Formaggio e cibo come beni culturali;

– Fare rete per competere;

– Land marketing: territorio, cultura e prodotti tipici come asset strategici;

– Food tourism: luoghi come destinazioni e prodotti tipici come ambassador;

– Agricoltura, ambiente, alimentazione e salute: una responsabilità;

– Innovazione come leva;

– Internazionalizzazione, e-commerce e market places.

Il summit verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube del Comune di Bergamo.