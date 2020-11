Donizetti Opera, Rai5 trasmette in diretta “Marino Faliero”: la tv del 20 novembre

Per la prima serata in tv, venerdì 20 novembre Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Marino Faliero”, spettacolo di apertura dell’edizione digitale di “Donizetti Opera”. Dal Teatro Donizetti di Bergamo, l’opera Marino Faliero di Gaetano Donizetti. Direttore Riccardo Frizza, regia Stefano Ricci. Orchestra e Coro Donizetti Opera. Maestro coro Fabio Tartari. Tra gli interpreti: Michele Pertusi, Bogdan Baciu, Javier Camarena, Francesca Dotto, Christian Federici. Regia tv Arnalda Canali.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata di “Tale e Quale Show”.

Su Canale5 alle 21.30 l’appuntamento è con il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su Iris alle 21.10 verrà proposta la visione del film “La grande bellezza”. Dopo “L’apparato umano”, l’unico romanzo che ha pubblicato da giovane e che gli ha regalato la notorietà, Jep Gambardella (Toni Servillo) non ha scritto più nulla. È diventato però un giornalista e frequenta spesso l’alta società romana. La sua vita è un susseguirsi di incontri, appuntamenti e celebrazioni eccentriche che lo rendono testimone della crisi della società. Il clima che si respira nella capitale non è infatti più quello di un tempo: potenti, presenzialisti, contesse e immobiliaristi hanno preso il sopravvento, dando il via a un lento ma continuo processo di degrado che trasforma gli uomini in mostri. Durante una calda estate a Jep, ormai cinico e insofferente sessantacinquenne, non resta che pescare nei ricordi e, deluso dal presente, rivivere la sua appassionata e perduta giovinezza, contraddistinta dal ricordo di un innocente amore. Forse per lui è arrivato il momento di cominciare a scrivere qualcosa di nuovo.

RaiDue alle 21.20 trasmetterà il telefilm “The Rookie”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Sotto copertura” e “Lezioni di vita”. Nel primo, Nolan e Harper interrompono uno scambio di droga per strada e si ritrovano davanti Bianca, la ragazza che Nolan aveva tentato di usare come prima informatrice, senza grande successo…

Nel secondo, Nolan mentre è in ospedale per un caso di un uomo al quale hanno sparato, incontra l’ex marito di Grace, Simon…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “Titolo V”, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti.

I casi di cronaca saranno al centro dell’attenzione su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero

Su Italia1 alle 21.20 verrà proposta una nuova puntata di “Freedom – Oltre il confine”.

Su La7 alle 21.15 sarà la volta di “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.15 c’è “The gangster the cop the devil”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Tango di mezza estate” e su Italia2 alle 21.05 “Creature del terrore”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.