Covid, in Lombardia 9.221 nuovi positivi e 175 morti: a Bergamo 249 casi

I tamponi effettuati negli ospedali lombardi sono 42.248 e 9.221 i nuovi positivi (21,8%). I guariti/dimessi sono 4.985.

I dati di venerdì 20 novembre:

– i tamponi effettuati: 42.248, totale complessivo: 3.724.757

– i nuovi casi positivi: 9.221 (di cui 652 ‘debolmente positivi’ e 115 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 177.832 (+4.985), di cui 7.558 dimessi e 170.274 guariti

– in terapia intensiva: 930 (+15)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 8.304 (+13)

– i decessi, totale complessivo: 20.190 (+175)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 3.706, di cui 1.547 a Milano città;

Bergamo: 249;

Brescia: 623;

Como: 948;

Cremona: 124;

Lecco: 255;

Lodi: 156;

Mantova: 275;

Monza e Brianza: 986;

Pavia: 385;

Sondrio: 390;

Varese: 922.