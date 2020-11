Ha preso il via oggi il processo per l’omicidio di Erion Morina, il giovane kosovaro ammazzato a soli 20 anni nella notte del 17 gennaio scorso a Calcio, nella Bassa. Sul banco degli imputati, suo cugino Musli Morina, suo coetaneo e connazionale.

Erano arrivati insieme in Italia in cerca di fortuna due anni fa, senza genitori, e vivevano nell’appartamento che si affaccia sul naviglio Civico cremonese dove è stato trovato il cadavere.

Secondo quanto ricostruito dall’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Silvia Marchina, i due ragazzi, che lavoravano come carpentieri, avevano trascorso quella serata in un bar vicino a casa, il Peter Pan Cafè di viale Papa Giovanni. Verso mezzanotte avevano iniziato a litigare, pare per un ammanco di 50 euro mentre stavano giocando alle slot machine.

Il diverbio era poi proseguito in strada, intorno alle 2 di notte, e i toni si erano accesi fino a quando Erion era stato colpito alla testa e a un fianco con un coccio di bottiglia. Vedendolo esanime a terra, invece che chiamare i soccorsi Musli lo avrebbe trascinato per una trentina di metri fino al parapetto del naviglio e poi buttato di sotto, nella speranza di farlo sparire. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza del Comune.

Arrestato la mattina seguente dai carabinieri quando era tranquillamente a letto, il ragazzo aveva raccontato della cocaina assunta quella sera, ma senza fornire troppi dettagli sull’aggressione.

L’autopsia sul cadavere di Erion aveva confermato quello che era emerso da una prima ispezione del medico legale: il giovane non era ancora morto dopo i colpi ricevuti, ma si è spento tra atroci sofferenze nelle acque fredde del naviglio.