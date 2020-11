Treviglio, bloccata mentre fugge dal Pronto Soccorso con l’ambulanza: “Non c’erano taxi”

Denunciata dai carabinieri, una 23enne di Verdello si è resa protagonista di un furto insolito: quello di un’ambulanza della Croce Rossa in sosta al Pronto Soccorso dell’ospedale di Treviglio.

Poco dopo la mezzanotte la donna, uscita dal pronto soccorso, è salita a bordo di un’ambulanza con le chiavi inserite nel cruscotto, mettendola in moto per tornarsene a casa. Il personale sanitario ha subito allertato il 112 per segnalare l’accaduto, così l’operatore della Centrale operativa dei Carabinieri di Treviglio ha inviato le pattuglie in servizio per intercettare il veicolo, avvalendosi anche del sistema di tracciamento gps di cui è dotata l’ambulanza.

Pochi minuti dopo, il veicolo ha raggiunto Arcene dove l’equipaggio della Sezione Radiomobile in servizio di pronto intervento lo ha intercettato, bloccandolo in via Matteotti. Dagli accertamenti successivi è emerso che la stessa persona nel pomeriggio aveva litigato con i vicini per futili motivi, rompendo loro il parabrezza dell’auto con un bastone, rendendo necessario l’intervento dei

carabinieri della locale stazione per riportarla alla calma.

La donna, che dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria del reato di furto aggravato, perché commesso ai danni di veicolo utilizzato per il soccorso pubblico d’urgenza, stando a quanto riportato dai militari ha motivato il gesto con l’impossibilità di poter usufruire di un servizio taxi che la riportasse a casa.