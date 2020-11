Tenta di entrare in una casa per rubare ma lo vedono i carabinieri: arrestato

Intorno alle 2.30 di mercoledì notte i militari della Sezione Radiomobile di Bergamo, nel corso di un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in centro cittadino, all’altezza di via Ozanam, dove un residente aveva segnalato la presenza anomala di una persona che, anche in considerazione dell’attuale lockdown, si aggirava nei dintorni senza apparente motivo.

Giunti sul posto e ispezionata l’area circostante, i militari hanno individuato il malintenzionato nell’atto di spaccare con un mattone il vetro di una finestra di un’abitazione.

Vistosi scoperto, l’uomo ha tentato di scappare scavalcando una recinzione, venendo infine accerchiato e fermato dai militari nel giardino di un’abitazione prospicente, al culmine di un inseguimento durante il quale uno dei militari ha riportato anche una lieve ferita alla gamba.

Condotto in caserma, il malintenzionato, di origine marocchina, che aveva anche dichiarato di essere minorenne venendo poi smentito dall’esito degli accertamenti, è stato dichiarato in arresto e trattenuto in attesa del giudizio direttissimo.