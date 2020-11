Sos mamme, adolescenti e genitori: il sostegno psicologico in epoca Covid

La Giornata Internazionale dell’Infanzia e dell’Adolescenza, istituita nel 1954 con la Risoluzione 836/IX, viene celebrata il 20 novembre di ogni anno. L’obiettivo è quello di promuovere la solidarietà internazionale, la consapevolezza tra i bambini e adolescenti di tutto il mondo e il miglioramento del loro benessere.

Il benessere passa anche dalla cura e dall’attenzione che il sistema sanitario pone verso queste categorie.

Il Dipartimento Rete Integrata Materno Infantile (RIMI) ed i Consultori dell’ASST Bergamo Ovest, per rispondere alle esigenze dei nostri giovani in questo nuovo lockdown, delle neo mamme e dei genitori, ha istituito tre servizi di consulenza telefonica, SOS MAMME – SOS GENITORI – SOS ADOLESCENTI.

In questo periodo di emergenza sanitaria i Consultori Familiari dell’ASST continuano, così, ad essere vicini alle donne in gravidanza, alle neo mamme, ai genitori ed agli adolescenti offrendo loro un numero telefonico dedicato per le richieste di consulenza.

Ad SOS Mamme, un progetto già attivo dalla primavera scorsa, si sono aggiunti SOS ADOLESCENTI e SOS GENITORI.

SOS Mamme è nato all’inizio di aprile con lo scopo di creare un filo diretto tra i nostri operatori sanitari dell’ASST – Ginecologi, Educatrici, Pediatri, Neonatologi, Psicologi, Assistenti Sociali – e le mamme, al fine di rispondere loro sui temi legati alla nascita e cura del proprio neonato.

La crisi legata alla Pandemia da Coronavirus, però, ha enfatizzato anche un inevitabile stress emotivo e psicologico a carico bambini e gli adolescenti, aggravato anche dall’esposizione mediatica a notizie ed immagini che minacciano il loro senso di sicurezza e fiducia. Nonostante i bambini abbiano una buona capacità di adattamento, il perdurare della pandemia comporta continui cambiamenti nelle loro abitudini, ed alza il livello di tensione all’interno delle famiglie. Lo stesso vale per gli adolescenti che si trovano a vivere un isolamento sociale forzato.

Le specifiche dei tre progetti: