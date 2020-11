“Sono un semplice cittadino, voglio parlarle signor Gori”. Inizia così il discorso di uno dei manifestanti che giovedì 5 novembre ha raggiunto la casa del sindaco Gori in Città Alta per protestare contro la zona rossa in Lombardia annunciata dal Premier Conte nel decreto della sera precedente.

A distanza di due settimane, spunta un video di quella serata che ha portato a una ventina di denunce tra gli organizzatori i quali, secondo gli agenti della Digos di Bergamo, sono legati a CasaPound. Nel frattempo proseguono le indagini coordinate dalla procura, che ha aperto un fascicolo con i nomi dei deferiti per il mancato preavviso di pubblica manifestazione.

Altre persone presenti quella sera sono state identificate e sanzionate per la violazione del coprifuoco regionale delle ore 23. Nessuno di loro, però, risulterebbe vicino a movimenti politici.

Nel filmato, oltre al discorso dell’uomo che con un altoparlante chiede a Gori di scendere, si sentono urla e cori rivolte al primo cittadino, proprio sotto la sua villa di via Osmano.

Il corteo era partito al termine del raduno – organizzato, questo, con regolare richiesta presentata e approvata dal questore Maurizio Auriemma – con circa 300 commercianti in piazza Matteotti contro le limitazioni dell’ultimo Dpcm.

La serata era trascorsa tra cori, bandiere tricolori e striscioni. Almeno fino alle 22, quando un folto gruppo dei presenti si era staccato e a piedi, bloccando anche le strade del centro, si era diretto verso Città Alta per raggiungere la residenza del sindaco. Lì, erano proseguiti i canti (l’Inno di Mameli in particolare) accompagnati dall’esplosione di alcuni petardi.

L’intera manifestazione è stata seguita e controllata dagli agenti della Digos, che hanno girato una serie di filmati che in questi giorni sono in fase di analisi per risalire a tutti i presenti. L’obiettivo è scovare l’intero di gruppo di organizzatori, come detto vicino al gruppo cittadino di estrema destra.