Con Gabriele Galastro e il bollettino del Centro Meteo Lombardo andiamo a vedere che tempo ci accompagnerà in questo giovedì di novembre a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Giovedì l’egemonia anticiclonica presente sul territorio Italiano sarà spezzata da un rapido fronte proveniente dall’Europa centro-settentrionale e diretto rapidamente verso est. Anche se la Lombardia rimarrà ai margini dell’irruzione fredda, tra venerdì e il fine settimana osserveremo un sensibile calo termico specie nei valori minimi.

Giovedì 19 novembre 2020

Tempo Previsto: In mattinata sulle zone pianeggianti nebbia a tratti anche fitta. Sui rilievi Alpini, Prealpini e zone Pedemontane tempo soleggiato con il transito di innocue velature. Tra il pomeriggio e la prima parte della serata in pianura possibili nebbie anche se in parziale dissoluzione specie sul settore occidentale, altrove tempo soleggiato con qualche addensamento più compatto solo sui rilievi. Dalla tarda serata annuvolamenti compatti a partire dai rilievi ed in estensione verso le pianure; sui rilievi Alpini e zone Prealpine orientali possibili deboli nevicate sopra i 1000/1200 metri.

Temperature: Minime comprese tra 2 e 5°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 9 e 14°C.

Venerdì 20 novembre 2020

Tempo Previsto: Tra la notte e il primo mattino sulla pianura centro-orientale cielo nuvoloso o coperto con possibili pioviggini o deboli piogge, altrove cielo sereno con qualche addensamento più compatto solo sui rilievi Alpini. Tra il pomeriggio e la sera sui rilievi Alpini e Prealpini cielo nuvoloso o con nubi sparse, ma con tempo asciutto, in pianura cielo poco nuvoloso o con nubi sparse.

Temperature: Minime comprese tra 4 e 7°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 11 e 13°C.

Sabato 21 novembre 2020

Tempo Previsto: In mattinata sul settore occidentale cielo nuvoloso o con nubi sparse, altrove tempo soleggiato con qualche velatura. Tra il pomeriggio e la sera tempo soleggiato su tutta la regione con il transito di estese velature.

Temperature: Minime comprese tra 2 e 5°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 10 e 13°C.