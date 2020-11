A Ponte San Pietro la prima mossa sullo scacchiere elettorale la fanno due delle tre forze che compongono l’attuale minoranza.

In vista dell’appuntamento con le urne in calendario la prossima primavera, le liste civiche “Tu per Ponte” e “Ponte al Futuro” hanno deciso di fare fronte comune, dando vita a un progetto unitario: esclusa la lista dell’ex sindaco Valerio Baraldi, che dopo aver amministrato in quota lega dal 2011 al 2016 si era proposto a capo di una civica all’ultima tornata.

“Una decisione naturale per recuperare una vocazione politica coinvolgente e solidaristica, aperta e trainante, e per uscire dall’isolamento sociale e dall’arretramento culturale che hanno caratterizzato le ultime amministrazioni – spiegano i consiglieri Michele Facheris, Jacopo Masper (Tu per Ponte), Rosalba Cattaneo e Mirvjen Bedini (Ponte al Futuro) – Questa notizia era attesa da gran parte dell’elettorato, desideroso di una proposta che collochi alla guida del paese i propri valori e le proprie sensibilità, contando su una squadra capace e determinata”.

Una scelta, quella di compattare i gruppi di opposizione per scardinare l’amministrazione uscente, che vuole tradursi in “competenze allargate per idee e progetti nuovi che valorizzino i molti centri che costituiscono la peculiarità di Ponte San Pietro, e che permettano al capoluogo, alla frazione di Locate ed ai quartieri del Villaggio Santa Maria e di Briolo, di avere ognuno la propria specifica centralità nelle scelte amministrative. Progetti incisivi e articolati, resi possibili dal più ampio coinvolgimento delle rappresentanze sociali ed economiche che animano il territorio, per soddisfare i bisogni e le attese dei cittadini”.

Nel 2016 Marzio Zirafa, sostenuto dal centrodestra unito, conquistò la fascia tricolore con 1.808 voti, pari al 36,08% delle preferenze: le civiche Tu per Ponte e Ponte al Futuro, invece, si fermarono rispettivamente a 1.242 (24,79%) e 887 (17,7%), quote che sommate avrebbero consentito a un candidato unico di diventare primo cittadino.

Un po’ come successo nel settembre scorso a Clusone dove Massimo Morstabilini, facendo sintesi delle diverse forze che componevano la vecchia minoranza, è riuscito a superare il centrodestra e invertire una tendenza consolidata nel più grande comune della Val Seriana.

“Giunge così a compimento – concludono i 4 consiglieri – un percorso iniziato quattro anni fa e rinsaldato dalla comune azione di stimolo, proposta e controllo svolta con continuità all’interno del Consiglio Comunale”.