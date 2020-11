Nelle tue mani, Harry Potter o La vita è bella? La tv del 19 novembre

Per la prima serata in tv, giovedì 19 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Io ci sono”: le condizioni di Agnese peggiorano rapidamente e Andrea trova l’appoggio di tutto il reparto per cercare di scoprire la malattia di cui soffre. Ma le accuse di un suo coinvolgimento nella falsificazione dei dati sulla sperimentazione farmaceutica che gli vengono mosse rischiano di allontanarlo dall’ospedale definitivamente.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I.”. Verrà proposto l’episodio “Un caso personale”: l’esplosione di una bomba in un ristorante del Queens diventa un caso personale per Omar, che lo frequentava da ragazzo, essendo cresciuto in quel quartiere.

Su Italia1 alle 21.15 ci sarà una nuova puntata de “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Dritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio, e su La7 alle 21.15 con “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Hunter Killer”; su Canale5 alle 21.30 “Harry Potter e la camera dei segreti”; su La5 alle 21.05 “Segui il tuo cuore”; su Iris alle 21.10 “La vita è bella” e su Italia2 alle 21.05 “Blade II”.

Su Rai4 alle 21.20 la serie “Elementary”. Uscito da una clinica per disintossicarsi, il brillante investigatore Sherlock Holmes collabora con la polizia di New York, affiancato dall’ex chirurgo Joan Watson,sua terapista di riabilitazione, che diventa sua assistente investigativa.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 alle 21.15: il maestro Muti, McGill (solista) e l’Orchestra Cherubini eseguono: sinfonia Haffner e concerto in si bemolle maggiore per fagotto e orchestra K191 di Mozart; sinfonia da Giovanna d’Arco di Verdi; fantasia per fagotto su vari pensieri del Trovatore del maestro Giuseppe Verdi di Cappa e sinfonia da La battaglia di Legnano di Verdi.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.