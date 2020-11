Latitante 32enne in Spagna, torna a Bergamo: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Bergamo, nella serata di mercoledì, hanno arrestato un uomo di 32 anni, con diversi precedenti penali, che, condannato lo scorso mese di gennaio a 2 anni e 8 mesi di reclusione per sfruttamento della prostituzione, si era dato latitante.

L’uomo, di origine albanese, dopo la condanna nel mese di gennaio scorso del Tribunale di Bergamo a seguito di un’indagine per sfruttamento della prostituzione condotta dai Carabinieri nel 2014, aveva fatto perdere le proprie tracce per diversi mesi rifugiandosi in Spagna.

Rientrato a Bergamo da pochi giorni per motivi personali, nel tardo pomeriggio di mercoledì è stato individuato dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile che, dopo un breve pedinamento, sono riusciti a fermarlo nei pressi di un bar del centro cittadino.

Confermatane l’identità, l’uomo è stato pertanto arrestato è condotto in carcere a Bergamo.