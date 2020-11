Ilicic gioca 90′ e prenota una maglia con Miranchuk per la sfida di sabato

Ilicic gioca 90′ più 2′ senza fare gol, Miranchuk solo un tempo: si contenderanno probabilmente una maglia da titolare nell’Atalanta che scenderà in campo sabato 21 a Cesena contro lo Spezia. Sicuro Gomez, con uno tra Zapata e Muriel.

Ilicic ha giocato tutta la partita con la Slovenia ad Atene, contro la Grecia. Stavolta Josip non ha fatto gol ed è stato ammonito all’11’ del secondo tempo per simulazione. Lo 0-0 è comunque un ottimo risultato per la Slovenia che quindi viene promossa in Lega B della Nations League.

Promossa anche l’Albania di Edy Reja, con Djimsiti sempre in campo: batte la Bielorussia 3-2 e sale in Lega B.

Per la Russia invece non c’è partita, travolta 5-0 dalla Serbia e Alexej Miranchuk gioca solo nel primo tempo come il gemello Anton, mentre Hateboer esce al 12′ del secondo tempo nell’Olanda che poi vince in Polonia 2-1.

Tra oggi e domani (giovedì e venerdi) tutti i nazionali saranno a disposizione di Gasperini, che ora può contare anche su Gosens e de Roon, oltre al ritrovato Gollini. E con il gruppo si allena anche Piccini, che potrebbe essere convocato per la prima volta.

Le scelte per la partita con lo Spezia dipenderanno dalle condizioni dei giocatori appena rientrati, soprattutto i sudamericani impegnati in lunghi viaggi, mentre Lammers è rimasto a Zingonia ad allenarsi.

E mercoledì 25 c’è un’altra sfida fondamentale, ad Anfield contro il Liverpool privo di quasi tutta la difesa: Van Dijk, Alexander Arnold, Joe Gomez, tutti infortunati. In dubbio anche Robertson, a centrocampo il capitano Henderson, mentre Klopp spera di recuperare Fabinho e Thiago Alcantara e, in extremis, Salah ancora bloccato dal Covid.

Qualcosa di più si saprà vedendo la formazione che il Liverpool manderà in campo domenica 22 contro il Leicester in Premier.