Sospetto passaggio di quote sul Monte Poieto: tutto archiviato

Tutto archiviato. Finisce così l’indagine sul passaggio di quote della società Monte Poieto, partecipata del Comune di Aviatico che possiede il rifugio sull’alto piano a cavallo tra le valli Brembana e Seriana.

Tutto era nato nel 2018, con l’esposto presentato da alcuni cittadini tra cui Mattia Carrara, che nel 2018 divenne sindaco preferito a Stefano Dentella, una delle quattro persone indagate dalla magistratura. Il dubbio era che Dentella, a sua volta primo cittadino tra il 2003 e il 2013, si sarebbe auto-favorito avviando nel 2010 l’iter per l’acquisto della controllata, a condizioni convenienti per lui ma svantaggiose per l’ente che allora guidava.

Tra i reati allora ipotizzati c’erano abuso d’ufficio e truffa. Secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza, tuttavia, Dentella non lucrò sulla partecipata, oggi al 56% ancora dell’ex sindaco e al 44% del Comune.