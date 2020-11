Papu, solo una toccata e fuga: 5 minuti con la sua Nazionale

Una beffa: Gomez in campo solo 5 minuti (compresi i quattro di recupero) nella partita vinta facilmente per 2-0 dall’Argentina contro il Perù, per le qualificazioni ai Mondiali.

Segnano nel primo tempo Gonzalez e Lautaro e proprio l’interista all’89’ viene sostituito dal Papu, che quindi tornerà a Bergamo dopo aver ‘riposato’ con la sua Nazionale.

Al capitano dell’Atalanta il ct Scaloni (ex Atalanta dal 2013 al 2015) concede solo cinque minuti in due partite, insostituibile ovviamente Messi che anche contro il Perù ha giocato tutto l’incontro.

Male i colombiani, travolti 6-1 dall’Ecuador: Zapata gioca 90′, Muriel entra dal 41′ del primo tempo quando Mojica deve lasciare il campo.

Stasera, mercoledì, tocca a Ilicic, nello scontro tra Slovenia e Grecia e Hateboer in campo con l’Olanda, ultimi impegni per gli atalantini in nazionale prima di tornare a disposizione di Gasperini, a 48 ore dalla sfida di campionato a Cesena (sabato 21 alle 18 con lo Spezia).