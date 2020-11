Malanchini: “Lombardia tutta zona arancione”. Violi: “No, meglio differenziare”

Lombardia zona rossa o arancione? Come riportato anche da Bergamonews, le Regioni hanno chiesto un incontro al Governo per rivedere “in un’ottica di semplificazione i parametri elaborati nella prima fase della pandemia”.

“Il dialogo è sempre aperto” ha risposto il ministro della Salute Roberto Speranza, ribadendo che resteranno gli ormai famosi “21 parametri” ad indicare “l’indice di rischio insieme all’Rt” e determinare quali misure attuare sui territori”. Insomma, il metodo (compreso quello delle tre fasce rossa, arancione e gialla) non si cambia.

Da qualche giorno, a livello tecnico, la Lombardia vanta indicatori che si avvicinano ad uno scenario da zona arancione e non più rossa. Ma il passaggio, stando a quanto previsto dal decreto, non è così semplice e immediato: per essere “declassato”, infatti, chi si trova in una fascia di rischio deve far registrare 14 giorni di “permanenza nello scenario di rischio inferiore”. In pratica la Lombardia, se sarà zona arancione, non lo sarà prima del 27 novembre.

Posizioni diverse

I vertici del Pirellone, non è un mistero, sono concentrati sulla “retrocessione” in zona arancione. Lo conferma senza troppi giri di parole il Consigliere regionale Giovanni Malanchini. “La Lombardia ha profuso un grosso impegno, i parametri stanno migliorando e la nostra visione è quella di un provvedimento unitario”. Insomma, una zona arancione estesa a tutta la Regione.

In primis perché “i contagi – prosegue – essendo a macchia di leopardo” anche all’interno delle stesse province “non sono omogenei e risulterebbe difficile adottare provvedimenti diversi. Anche in Bergamasca – fa notare – si riscontra una certa disomogeneità guardando ai dati”, basti pensare alla differenza che c’è oggi tra la Bassa e le valli. Pone un interrogativo: “Perchè Treviglio dovrebbe diventare zona arancio e Cassano d’Adda (distante pochi minuti, ma in provincia di Milano ndr) restare zona rossa se gli scenari sono simili?”.

La pensa diversamente il grillino Dario Violi, tra i banchi dell’opposizione. “Se i dati ci dicono che in alcune province le misure possono essere alleggerite, allora questa scelta deve essere presa – commenta -. Sta a Fontana prendersi questa responsabilità, e sulla base dei dati trasmessi al ministero fare una richiesta specifica”.

Per Violi la soluzione migliore “sin dall’inizio” era quella di “chiudere il traffico alle persone tra province, soprattutto in entrata e uscita dai territori più colpiti dal virus”. Pensa a Milano e Monza. “È evidente che chiudere un territorio grande come la Lombardia non ha senso, allo stesso tempo la Regione non potrà passare tutta d’un colpo a zona arancione – precisa -. Che sia troppo presto ce lo dicono anche le dichiarazioni rilasciate in questi giorni dai tecnici. Sta al presidente della Regione indicare dove è possibile alleggerire le misure e dove no, tutelando allo stesso tempo l’economia e la salute dei territori”.

