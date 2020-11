Le scarpe Lidl conquistano Donizetti, ma attenzione a quelle sneakers della Brembo

Sembrano disegnate per i Simpson eppure hanno conquistato tutti, anche quel genio di Gaetano Donizetti fashion victim reo confesso a 24 ore dal festival che lo celebra non ha potuto risparmiarsi e eccolo lì, che si fa immortalare con le scarpe sportive della Lidl.

Il genio musicale di Borgo Canale fa di più, prende a prestito la “i” obliqua della Lidl e la adotta nel suo cognome.

Il fenomeno deve essere sfuggito di mano sui social, se persino il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si presenta a un vertice con le scarpette del momento. Come il campione Messi che chino su una palla prima del rigore, mostra orgoglioso quelle scarpe dai colori sgargianti della catena di supermercati low cost.

C’è poi chi raccoglie la sfida e replica con fake dagli occhi a mandorla. Luca Bombassei mostra orgoglioso le snakers con logo e scritta Brembo – naturalmente false – trovate in Cina.

Infine, non può mancare una replica da parte politica. Non si sa se la Lidl sia di destra o di sinistra, ma pare che la Coop stia pensando ad una contromossa. E Andrea Tremaglia pubblica una scarpetta rossa della Nike dove la virgola di colore giallo si intreccia con un martello della stessa tinta dando vita ad una falce e martello di staliniana memoria rivista in chiave moderna.