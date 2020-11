Il panettone con Piazza Vecchia per donare speranza a bimbi malati di tumore

Trasformare il Natale in un gesto concreto di solidarietà si può, tanto più se serve a donare speranza a un bambino malato di tumore e alla sua famiglia. La dimostrazione tangibile arriva dall’Associazione Bianca Garavaglia che come ogni anno in questo periodo mette a disposizione di privati e aziende una serie di idee regalo “charity” per tutti i gusti e a prova di portafoglio.

Per sostenere i progetti di ricerca e cura sui tumori infantili che dal 1987 l’Associazione finanzia a favore della Pediatria Oncologica della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano basterà semplicemente scegliere uno dei tanti regali solidali proposti sul sito dell’organizzazione CLICCANDO QUI

Prodotto di punta di quest’anno è il “panettone d’Autore” un classico della tradizione natalizia in un’originale confezione nata dalla collaborazione tra l’Associazione e la pittrice Paola Meneghetti. L’artista ha gentilmente concesso la sua opera naif “Tramonto su Piazza Vecchia” raffigurata sulla scatola per sostenete la Ricerca.

L’opera rappresenta un tramonto su Città Alta (Bergamo) durante una giornata invernale. L’Associazione e la pittrice hanno voluto cosi rendere omaggio alla Città di Bergamo e ai suoi abitanti cosi duramente colpiti durante la prima ondata della Pandemia da Covid-19.

Si tratta indubbiamente di un’idea regalo solidale alternativa ai soliti panettoni, che viene proposta sia a privati che ad aziende. Per ogni “panettone d’Autore” il contributo richiesto è di 12 euro. Si effettuano spedizioni in tutta Italia senza un minimo d’ordine.

Per questo Natale cosi difficile e particolare, non c’è dono più prezioso dall’aiuto verso chi ha più bisogno. Acquistando un panettone d’autore o un prodotto solidale dell’Associazione Bianca Garavaglia sarà possibile regalare un sorriso e una speranza a un bambino malato di tumore e alla sua famiglia, sostenendo progetti di ricerca e cura in oncologia pediatrica con lo scopo di assicurare ai bambini e agli adolescenti che si ammalano di tumore sempre più elevate probabilità di guarigione e una migliore qualità di vita futura”.

L’Associazione Bianca Garavaglia nasce nell’aprile del 1987 in ricordo di Bianca, una bambina di sei anni colpita da una rara forma di neoplasia. E’ lei che in ospedale disegna il fiore verde e fucsia oggi diventato simbolo dell’Associazione e sinonimo di speranza. Sono i genitori di Bianca a fondarla, avendo fatto esperienza dei problemi di chi opera nel campo dei tumori infantili.

La missione dell’Associazione Bianca Garavaglia è quella di promuovere studi scientifici e cure mediche nel campo dei tumori dell’età pediatrica, con particolare attenzione ai tumori solidi.

L’Associazione dal 1987 offre il suo sostegno alla Struttura Complessa di Pediatria Oncologica della Fondazione I.R.C.C.S Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L’obiettivo è quello di sostenere la realizzazione di specifici progetti con lo scopo di assicurare ai bambini e agli adolescenti che si ammalano di tumore sempre più elevate possibilità di guarigione e una migliore qualità di vita futura attraverso farmaci mirati, sistemi di diagnosi e terapie meno invasivi e un efficiente sostegno psicologico ai pazienti ed alle loro famiglie.

L’Associazione Bianca Garavaglia dal 2011 sostiene inoltre il Progetto Giovani della Pediatria dell’Istituto Tumori di Milano, progetto dedicato ai pazienti adolescenti e giovani adulti. L’obiettivo è quello di creare un nuovo modello di organizzazione medica incrementando l’accesso dei pazienti adolescenti ai reparti e ai protocolli clinici di oncologia pediatrica, ma non solo.

Gli adolescenti ricoverati all’INT oggi possono accedere a servizi loro dedicati, quali il supporto psicosociale e le misure di conservazione della fertilità, e usufruire di ambienti di cura dove possano continuare a svolgere, almeno in parte, le proprie attività anche durante le terapie. Per questo all’interno del Reparto di Pediatria dell’Istituto Tumori di Milano sono stati realizzati tre spazi dedicati ai giovani ricoverati: un’aula studio, un’aula multifunzionale adibita all’incontro con i coetanei e allo svago e una palestra per l’attività fisica e la riabilitazione.

Questi spazi sono stati successivamente riempiti con corsi e laboratori tenuti da professionisti ed educatori al fine di rendere il luogo di cura un posto un po’ “speciale”.

Paola Meneghetti, nasce a Milano nel 1948, bergamasca di adozione, artista eclettica e poliedrica. La sua vocazione artistica arriva prestissimo, dopo gli studi effettuati in Svizzera decide di dedicare la sua vita all’Arte ed ai colori, che rappresenta sempre con una sensibilità unica trasponendo nelle sue opere una forte componente emozionale e spesso autobiografica.

Infatti per diverso tempo ha descritto e raffigurato i principali momenti nella sua vita attraverso le sue opere.

Principalmente esprime la sua componente artistica attraverso la modalità “naif” con i suoi immancabili angioletti anche se parallelamente mantiene sempre una discreta produzione di “paesaggi mediterranei” e “temi sacri”.

Numerose sono le opere “naif” dedicate a Bergamo, la città che la ospita oramai da diversi anni.