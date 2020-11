Gatti e colore del mantello: breve guida per capire il carattere del vostro felino

Se ora poteste scegliere di adottare un micio, di quale colore lo scegliereste?

Sono sicura che vi fareste guidare dal vostro gusto personale, ma sapete che c’è un legame tra il colore e il carattere del gatto? Si ritiene infatti che, sia il mantello che il temperamento, siano caratteristiche ereditarie.

I gatti tigrati sono intelligenti e molto furbi. Si ritiene che essi tendano ad essere di buon carattere, affabili e amanti della casa: sanno essere molto premurosi con il proprio umano anche se spesso non amano comunicare. In questi casi il gatto diviene sfuggente. Si limita a ringhiare e soffiare per far capire il proprio bisogno di pace e tranquillità.

Il Soriano, in particolare, è molto amichevole e pigro. Ma tutto dipende dall’età, dalle condizioni del gatto e dal momento della giornata.

Il gatto tigrato europeo invece è un cacciatore molto abile, con una personalità imprevedibile.

I gatti bianchi sono sottovalutati; secondo un’antica diceria popolare le gatte bianche sarebbero delle cattive madri e i gatti bianchi in generale, non molto intelligenti, timidi e poco brillanti. Solo in tempi relativamente recenti si è cercato di andare a fondo sulla questione, scoprendo che il gene che determina il colore bianco del pelo è associato al gene della sordità.

In molti casi si è scoperto che il gatto bianco, soprattutto se con gli occhi azzurri, ovvero un gatto albino, non sente nulla; le madri dunque non sono cattive, ma non sono in grado di avvertire i pericoli o i miagolii dei piccoli. Quindi non è vero che il gatto bianco non è grado di imparare il suo nome. Semplicemente non sente!

Per quanto riguarda il carattere, si può dire che il suo temperamento sia misto.

I British Shorthair bianchi sono amichevoli e socievoli, mentre i gatti persiani bianchi sono più calmi e tranquilli.

In generale il gatto bianco è dolce, tranquillo e riservato e tende ad affezionarsi molto ai membri della sua famiglia umana.

Il gatto nero è caratterizzato da una forte propensione alla lealtà e all’amicizia verso l’uomo. Gli viene riconosciuto un temperamento riservato, pur essendo molto sensibile e intelligente.

Il gatto rosso ha un temperamento tendenzialmente aggressivo, poco socievole e imprevedibile. Questo vale soprattutto per i maschi, mentre le femmine sono generalmente più tranquille e amanti delle coccole. Il colore focoso del pelo denota un carattere passionale ed energico.

I mici rossi tendono inoltre ad essere molto possessivi nei confronti dei proprietari. I gatti rossi sono vivaci e coraggiosi.

È importante sottolineare che quel temperamento aggressivo dipende soprattutto dalle condizioni di nascita del micio, dalla famiglia che lo accoglie e dalle abitudini che sviluppa.

I gatti bicolore posseggono un mix di caratteristiche caratteriali. Sono molto dolci, amano le coccole e hanno un atteggiamento molto affettuoso verso i loro umani. Sanno essere vivaci e curiosi!

I gatti grigi hanno un colore poco definito, quasi neutro, un colore a metà strada tra il bianco e il nero. A questo suo colore intermedio e poco incisivo corrisponde una personalità molto equilibrata. In genere i gatti grigi sono saggi, calmi e molto tranquilli.

Un esempio di gatto grigio è il certosino, particolarmente conosciuto per l’attaccamento che sviluppa verso chi si occupa di lui; elegante e calmo tanto da essere definito “il gatto cane”

E voi, leggendo questo breve testo, ritrovate qualche somiglianza tra il colore del vostro gatto e il suo temperamento?