Forme 2020, tutto quello che c’è da sapere sull’edizione virtuale che inizia venerdì

È tutto pronto. L’edizione 2020 di Forme sta per avere inizio.

La manifestazione in quest’anno tanto strano e insolito, ha inevitabilmente un carattere straordinario: deve infatti affrontare i problemi e le nuove priorità che la pandemia di Covid-19 ha generato, investendo in pieno anche la filiera lattiero-casearia.

L’evento legato all’arte casearia, diventato un punto di riferimento internazionale per tutto il mondo del formaggio, in questo 2020 si adegua e si trasforma in un’edizione virtuale. Una soluzione resa necessaria dalla situazione attuale che garantirà sicurezza, mantenendo al tempo stesso tutti gli stimoli culturali, gastronomici e territoriali alla base dell’iniziativa.

Si parte venerdì 20 novembre e si chiude domenica 22.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’edizione 2020 di Forme.