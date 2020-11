Fontana e i contagi in Lombardia: “Siamo in cima, inizierà la discesa”

In un intervento di mercoledì mattina alla trasmissione televisiva Mattino5, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dato speranze: “L’andamento dei nuovi casi di coronavirus suggerisce che siamo arrivati in cima al plateau. Camminiamo in pianura e adesso inizierà la discesa”.

Secondo Fontana “oggi vediamo i risultati dell’ordinanza regionale del 22 ottobre e fra qualche giorno inizieremo a vedere anche i dati del lockdown nazionale”.

Poi aggiunge: “Abbiamo già iniziato una fase di leggero ma significativo miglioramento. Il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto che in base ai numeri noi rientreremmo oggi in una zona arancione, però è meglio un po’ di cautela per non dover poi vedere una ripartenza del virus”.

Così conclude: “È meglio avere un po’ di cautela iniziale e cercare di metterci in sicurezza. Anche perché dobbiamo fare il Natale e dobbiamo farlo con una certa libertà”.