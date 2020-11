Donizetti Opera, sipario: in scena “Marino Faliero”

Tante difficoltà hanno costellato il piano di produzione degli spettacoli del Donizetti Opera, ma dopo settimane in cui si è rimodulato ogni aspetto del cartellone del festival per rispettare le norme anti-Covid, la prima delle tre opere donizettiane in programma, Marino Faliero, è finalmente arrivata al debutto, venerdì 20 novembre alle 20, nel restaurato Teatro Donizetti.

Il pubblico potrà vedere lo spettacolo in diretta sul sito della nuova Donizetti webTV realizzata grazie a Fondazione TIM, iscrivendosi gratuitamente sul sito donizetti.org/tv. La recita sarà anche trasmessa in diretta su Rai Radio 3 e su Rai 5, grazie all’impegno di Rai Cultura per portare in tv gli spettacoli prodotti in questo periodo. A partire dalle ore 19.30 sarà invece disponibile, per gli abbonati alla webTV, la presentazione dello spettacolo con il debutto del nuovo format “Citofonare Gaetano”, presentato da Diego Passoni e Cristina Bugatty, con Francesco Micheli e Alberto Mattioli, ospite Viviana Volpicella.

Per Marino Faliero (edizione critica di Maria Chiara Bertieri) sul podio dell’Orchestra Donizetti Opera salirà il direttore musicale del festival Riccardo Frizza, mentre il progetto creativo è firmato da ricci/forte, coppia di registi appena nominata alla direzione della Biennale Teatro di Venezia e che negli ultimi anni ha conquistato le platee dell’opera con una serie di successi (dal debutto nella lirica con Turandot allo Sferisterio, Premio Abbiati 2018, a Nabucco al Festival Verdi nel 2019), chiamata a dipanare una vicenda ambientata nella Venezia nel Trecento, frammista di politica e sentimento.

Riccardo Frizza

Marino Faliero è un’opera importantissima nella carriera di Gaetano Donizetti, la prima scritta per l’estero e il suo debutto a Parigi, al Théâtre-Italien, dove Rossini, direttore-ombra del teatro, mise in scena agli inizi del 1835 il quarto e ultimo derby (dopo quelli di Genova nel ’28, del Carcano di Milano nel ’30-31 e della Scala nel ’31-32) fra i due maggiori operisti italiani della generazione successiva alla sua, appunto Donizetti e Vincenzo Bellini. Nonostante l’importanza dell’occasione, Donizetti non giocò sul sicuro: scelse come soggetto una tragedia storica di Casimir Delavigne, ispirata alla decapitazione del “vero” Doge Marino Faliero, dove le passioni private si intrecciano alla cospirazione politica, sullo sfondo di una Venezia trecentesca inquietante e “nera”, attraversata da congiure e delatori che intrigano fra feste e serenate di gondolieri.

«Come la nostra – spiega il registra Stefano Ricci – quella del Marino Faliero è una società di false certezze che stanno per esplodere, di un ordine borghese che capisce di non essere eterno e che anzi si sente condannato. Paradossalmente, questa pandemia è il momento giusto per raccontare un mondo estinto che fatica a comprendere perché lo sia diventato, un mondo che non vive che negli sguardi degli altri. Cinquant’anni prima di Morte a Venezia, Donizetti descrive un mondo al tramonto, deambulante su calli asfittiche che sono in realtà passerelle sul nulla».

L’opera presenta alcune caratteristiche inconsuete: il tenore, parte scritta per il divo Giovanni Battista Rubini (tenore nato a Romano di Lombardia, non lontano da Bergamo, entrato nel mito del belcanto per via delle sue caratteristiche molto singolari che i compositori sfruttavano per poi rielaborarne le parti nel caso di tenori diversi), muore alla fine del secondo atto; la primadonna, che fu la non meno celebre Giulia Grisi, non ha la consueta cavatina di sortita; il protagonista è il basso, che alla prima fu Luigi Lablache.

«Donizetti era certamente “dentro” il suo tempo – racconta il direttore musicale Riccardo Frizza –, che era quello dell’opera “a numeri”, a pezzi chiusi. Ma non era schiavo della tradizione, era anzi capace di prendersi i suoi rischi, come fa appunto nel Marino Faliero. Era più interessato al teatro che alle convenzioni o alle convenienze, per usare il termine che dà il titolo a una sua divertente “opera sull’opera”. Per questo dico che bisogna ripensare l’immagine di Donizetti, e anche la sua musica, partendo dalla drammaturgia, che era veramente centrale nelle sue scelte artistiche».

Michele Pertusi



Per il debutto dell’opera, avvenuto il 12 marzo 1835, Marino Faliero vantava un cast di virtuosi di prim’ordine (Luigi Lablache, Antonio Tamburini, Giulia Grisi, Giovan Battista Rubini): prendendo a modello questo leggendario primo cast, sul palcoscenico del Teatro Donizetti nel 2020 sfileranno alcuni fra i più rilevanti interpreti di oggi: il basso Michele Pertusi nel ruolo del titolo, il tenore Michele Angelini (che sostituisce il previsto Javier Camarena purtroppo impossibilitato a essere a Bergamo), il soprano Francesca Dotto e il baritono Bogdan Baciu. Completano il cast: Christian Federici, Dave Monaco, Anaïs Mejías, Giorgio Misseri, Stefano Gentili, Diego Savini, Vassily Solodkyy, Daniele Lettieri, Enrico Pertile, Giovanni Dragano, Angelo Lodetti e Piermarco Vinas Mazzoleni. La regia è di Stefano Ricci, le scene sono di Marco Rossi, i costumi di Gianluca Sbicca, le luci di Alessandro Carletti e i movimenti coreografici di Marta Bevilacqua. Nel rispetto delle distanze di sicurezza, l’Orchestra e il Coro saranno sempre disposti in palcoscenico, mentre l’azione drammaturgica si svolgerà in platea.

Francesca Dotto

Il festival Donizetti Opera non si ferma anche grazie al sostegno di Allianz, AB Energie, Curnis – Rolex, Terna, Uniacque e IGP Decaux oltre che degli Ambasciatori di Donizetti di cui fanno parte oltre 25 realtà imprenditoriali del territorio vicine al teatro.

DONIZETTI WEB TV

L’accesso alla “Donizetti web tv” è gratuito e dà la possibilità di visionare contenuti come la “Donizetti Revolution vol. 6” (disponibile dallo scorso 31 ottobre) e varie proposte d’archivio, mentre tutti i nuovi programmi dedicati al Festival 2020, come lo streaming delle opere (ad eccezione di Marino Faliero), sono accessibili a chi si abbona all’offerta web. L’abbonamento alla “Donizetti web tv” (che comprende la visione delle opere 2020 e i contenuti originali) ha un costo di 59 euro; l’accesso a ogni singola opera ha invece un costo di 30 euro. Il pagamento può avvenire direttamente online tramite carta di credito o PayPal. Considerata la chiusura al pubblico della biglietteria, il festival è comunque impegnato a fornire telefonicamente supporto per i non nativi digitali, sia per l’attivazione dell’abbonamento che per il pagamento (T. 035 4160601/602/603).

La realizzazione della nuova web tv del festival Donizetti Opera è stata possibile grazie alla Fondazione TIM che, con il suo fondamentale contributo, ha deciso di sostenere la diffusione della cultura della musica classica e della figura di Gaetano Donizetti dalla sua città natale alla platea senza confini del web, con l’obiettivo di favorire la più larga partecipazione alla vita culturale e musicale del nostro Paese.

Teatro Donizetti

venerdì 20 novembre, ore 20.00

in diretta streaming sulla Donizetti webTV e in diretta su Rai 5

MARINO FALIERO

Azione tragica in tre atti di Giovanni Emanuele Bidera e Agostino Ruffini

Musica di Gaetano Donizetti

Prima esecuzione: Parigi, Théâtre Italien, 12 marzo 1835

Edizione rivista sui materiali autografi a cura di Maria Chiara Bertieri

©Fondazione Donizetti

Direttore Riccardo Frizza

Progetto creativo ricci/forte

Regia Stefano Ricci

Scene Marco Rossi

Costumi Gianluca Sbicca

Lighting design Alessandro Carletti

Coreografie Marta Bevilacqua

Assistente alla regia Liliana Laera

Assistente scenografa Francesca Sgariboldi

Assistente alle luci Ludovico Gobbi

Orchestra Donizetti Opera

Coro Donizetti Opera

Maestro del coro Fabio Tartari

Marino Faliero Michele Pertusi

Israele Bogdan Baciu

Fernando Michele Angelini

Elena Francesca Dotto

Steno Christian Federici

Leoni Dave Monaco

Irene Anaïs Mejías

Un gondoliere Giorgio Misseri

Beltrame Stefano Gentili

Pietro Diego Savini

Strozzi Vassily Solodkyy

Vincenzo Daniele Lettieri

Figli d’Israele Enrico Pertile, Giovanni Dragano, Angelo Lodetti

Voce di dentro Piermarco Viñas Mazzoleni

Nuovo allestimento della Fondazione Teatro Donizetti

