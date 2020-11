Nel mezzo della settimana, dopo una giornata di cielo sereno e limpido, vediamo con Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo come sarà il tempo a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Alta pressione ancora ben salda sull’Europa centro-occidentale. Una veloce saccatura proveniente da nord inizierà ad indebolirla nelle prossime ore portando pochi fenomeni sulla Lombardia. La sinottica immediatamente successiva determinerà condizioni favorevoli a un calo delle temperature, anche sensibile, a partire da sabato.

Mercoledì 18 novembre 2020

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso con il rischio nebbie la notte e al mattino su medio-basse pianure; nebbia che potrà resistere anche nelle ore diurne in alcune aree di medio-bassa pianura.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 13 e 16°C con valori inferiori nel caso di permanenza di nebbia e valori maggiori sulle alte pianure. Minime stazionarie e comprese tra 3 e 8°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Giovedì 19 novembre 2020

Tempo Previsto: inizialmente tempo buono sui monti e solito rischio nebbie su medio-basse pianure. In giornata ancora tempo buono con nebbie in diradamento e tendenza ad aumento delle nubi. In serata possibili precipitazioni sulle Alpi più settentrionali con neve sopra i 1000 metri.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 13 e 16°C. Minime in lieve calo e comprese tra 1 e 7°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Venerdì 20 novembre 2020

Tempo Previsto: la notte tra il poco nuvoloso e il nuvoloso con possibili precipitazioni su centro-est regione (qualche rovescio di breve durata). In giornata cielo poco nuvoloso con addensamenti su Alpi più settentrionali dove potranno verificarsi deboli nevicate sopra i 1000 metri.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 11 e 14°C. Minime in lieve calo e comprese tra 0 e 7°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.