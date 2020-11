Calcio, donna investita da un’auto finisce in ospedale

Stava attraversando la strada nei pressi di via Covo quando è stata investita da un’auto.

Una donna di 60 anni è finita in ospedale in seguito a un incidente avvenuto mercoledì mattina a Calcio.

La dinamica esatta è ancora al vaglio degli agenti della polizia locale, ma dalle prime informazioni pare che la 60enne sia stata toccata da una vettura guidata da una donna, che non si è accorta di lei, e sia finita sull’asfalto.

Sul posto, oltre alla Locale, è intervenuta un’ambulanza. Dopo le prime cure sul posto, la donna è stata trasportata in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.