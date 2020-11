Bracconiere fugge dai carabinieri e denuncia il furto del veicolo con dentro un merlo, denunciato

La Stazione Carabinieri di Zogno ha denunciato in stato di libertà per il reato di simulazione di reato un 51enne della zona, che settimana scorsa era stato sorpreso dai Carabinieri Forestali di Sedrina, nei boschi in frazione Poscante di Zogno, ad effettuare attività di bracconaggio con reti da uccellagione di circa 50 metri quadrati, dandosi alla fuga a piedi nei boschi alla vista dei militari, abbandonando il proprio veicolo con all’interno un esemplare di merlo, presumibilmente appena catturato.

I Carabinieri, constatata la presenza nei pressi di un’auto, hanno contattato l’intestatario, che dichiarava di aver subito il furto del veicolo e di averlo denunciato presso il Comando Stazione Carabinieri di Zogno.

I successivi accertamenti hanno consentito ai Carabinieri Forestali in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Zogno di individuare la persona che si era data alla fuga nello stesso proprietario del veicolo, denunciandolo sia per l’attività di bracconaggio, punita con l’ammenda fino a 2000 euro, sia per il più grave reato di simulazione di reato, punito con la reclusione da 1 a 3 anni, avendo denunciato falsamente il furto del proprio veicolo.