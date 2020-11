Bosnia-Italia, Sherlock Holmes o Pappano? La tv del 18 novembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 18 novembre RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio fra Bosnia Erzegovina e Italia, valida per la Nations League. Telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Intervista a bordocampo di Alessandro Antinelli.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Stasera Italia speciale”.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata di “All together now – La musica è cambiata”, condotto da Michelle Hunziker.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Resta con me”; su Italia1 alle 21.25 “Sherlock Holmes – Gioco di ombre”; su Rai4 alle 21.15 “Criminal”; su La5 alle 21.05 “Un principe per Natale” e su Iris alle 21.10 “Mediterraneo”.

Spazio alla musica su Rai5 alle 21.15 con “Pappano e l’Accademia di Santa Cecilia: Sinfonia n.9 di Mahler”. L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia esegue: Mozart, Sinfonia n. 35 K 385 “Haffner”, Schönberg, Kammersymphonie op. 9, Schumann, concerto per pianoforte. Direttore Antonio Pappano, pianoforte Beatrice Rana. Regia di Alessandra De Sanctis.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il cortometraggio “Raccontami di me” e alle 21.45 la serie “The good wife”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.05 “Dragon Ball GT”.

