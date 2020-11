Si è spento don Redento Tignonsini, fondatore della Cooperativa di Bessimo

Alle 21.15 di lunedì 16 novembre si è spento a 87 anni don Redento Tignonsini: “Uomo di immensa bontà e di amore gratuito verso il prossimo” commentano tristi in tanti sui social.

Don Redento Tignonsini, che ha fondato nel 1976 la Cooperativa sociale di Bessimo di Rogno tra le primissime comunità terapeutiche per giovani tossicodipendenti, è morto in seguito a una grave infezione al pancreas.

Nato a Pian d’Artogne, don Redento ha sempre amato la parola “Uomo”, tanto da coniare il saluto “ciao uomo” che usava spesso verso gli ospiti delle comunità è che ancora oggi è significativo di un intervento dove la persona, pur con le sua difficoltà, va sempre messa al centro dell’intervento e valorizzata nelle sue potenzialità.

Missionario in Kenya nei primissimi anni del suo sacerdozio, tornato a Brescia, negli Anni ’70, fu tra i primissimi ad adoperarsi nel tentativo di recuperare i giovani dalla tossicodipendenza.

Proprio per loro fonda la comunità che deve il nome alla frazione di Rogno in cui trovò la prima sede in un rudere, il cui recupero sarà il primo impegno della neonata comunità. Negli anni – segnati anche dalla piaga dell’Aids – la cooperativa ha assunto nuovi impegni (come il servizio di accoglienza per interi nuclei familiari) e si è ampliata travalicando i confini provinciali.

Al compimento dei 70 anni, don Rendento decise di lasciare, ormai solida e autonoma, la cooperativa, divenendo per la prima volta parroco, alla Sacca di Esine.

Nel 2016 Brescia rese omaggio alla sua straordinaria generosità tributandogli il Premio Bulloni.