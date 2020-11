Lo scatto di Brembo: l’acquisizione di SBS Friction

Brembo ha siglato un accordo per l’acquisizione del 100 per cento del capitale di SBS Friction A/S, azienda danese, che sviluppa e produce pastiglie freno in materiali sinterizzati e organici per motociclette, particolarmente innovativi ed eco-friendly.

L’operazione permetterà di integrare un componente strategico come la pastiglia freno nell’attuale gamma di prodotti Brembo, con un’attenzione particolare all’ambiente e rafforzando ulteriormente la sua leadership nel settore delle motociclette.

Questa acquisizione è in linea con la nuova missione di Brembo di diventare un autorevole “solution provider”, per rispondere ai nuovi paradigmi della mobilità sostenibile e offrire la

migliore esperienza di guida.

“Siamo particolarmente contenti di accogliere SBS Friction nel nostro Gruppo – ha dichiarato Alberto Bombassei, Presidente di Brembo -. Nonostante un contesto di mercato particolarmente complesso, la propensione naturale di Brembo ad investire in innovazione non si ferma. L’acquisizione rappresenta un tassello importante della nostra strategia: consente di integrare competenze ancora più specifiche in un ambito chiave e di rafforzare ulteriormente la nostra offerta di prodotti “made in Brembo” a beneficio dei nostri clienti”.

“Brembo è un partner molto affidabile, che da sempre apprezza il know-how tecnologico di SBS Friction e il suo posizionamento sul mercato”, ha dichiarato Peter Eriksen Jensen, Presidente di SBS Group. “Siamo lieti di far parte di Brembo, un solido gruppo industriale, che supporterà lo sviluppo dell’azienda. L’operazione è una buona soluzione per SBS Group, SBS Friction, i collaboratori e la città di Svendborg”.

L’operazione prevede un corrispettivo di 224 milioni di Corone Danesi, pari a circa 30 milioni di euro, che sarà pagato utilizzando la liquidità disponibile, ed è soggetto agli usuali meccanismi di aggiustamento previsti per operazioni simili. Il valore della transazione (enterprise value) è pari a 300 milioni di Corone Danesi, corrispondenti a circa 40,3 milioni di Euro. Il perfezionamento dell’accordo è previsto nel primo trimestre 2021.