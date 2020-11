Lo chef del risotto 2020: secondo posto per Maurizio Bonomi dell’Enoteca Zanini

Svelato il nome del vincitore dell’edizione social 2020 de Lo Chef del Risotto. Lo chef siciliano Maurizio Urso si è aggiudicato il primo posto del contest social per chef professionisti organizzato da Risate&Risotti, il format creato da Luca Puzzuoli, e trasmesso domenica 15 novembre sulle pagine facebook di Risate&Risotti e dell’Associazione Italiana Food Blogger.

Il “Risotto con vongole, tartufi di mare, cozze e limone femminello su emulsione di zucchine e nepeta con crema di ostriche, fiori di lavanda e murgo brut” ha conquistato il parere favorevole dello chef Rossano Boscolo, arrivando a raggiungere lo scalino più alto del podio. Lo chef Urso ha ricevuto in premio un set di pentole personalizzate – tra cui l’innovativa “padella in alluminio a mantecare” – offerto da Pentole Agnelli, una selezione dei prodotti Riso Buono e una Magnum di Marciliano 2016 da parte della Famiglia Cotarella.

Secondo classificato lo chef Maurizio Bonomi dell’Enoteca Zanini di Bergamo con il “Riso carnaroli azienda agricola Salera invecchiato 2 anni e lavorato a pietra con stracchino, noci e perle di basilico” e terzo classificato lo chef Emanuele Bruni di Casa Carmen Fregene con il “Risotto ai crostacei, battuta di gamberi e zest di lime”. Menzione speciale per il giovane e talentuoso personal chef Leonardo Parisse con il suo “Risotto Tenuta Drovanti allo zafferano, crudo di gamberi, asparagi di mare e polvere di prezzemolo essiccato”.

Maurizio Bonomi dell'Enoteca Zanini

La premiazione, per motivi di sicurezza, si è svolta online alla presenza dello chef Rossano Boscolo, patron del Campus Etoile Academy e della conduttrice Franca Rizzi con la partecipazione di Maurizio Di Dio, direttore marketing di Pentole Agnelli, Cristina Brizzolari, titolare di Riso Buono, Luca Puzzuoli, ideatore della manifestazione, chef Anna Maria Pellegrino, presidente dell’Associazione Italiana Food Blogger, chef Enrico Derflingher, presidente di Euro Toques Italia, Dominga Cotarella, Famiglia Cotarella.

Dal 31 maggio al 31 ottobre 2020 tutti hanno potuto segnalare sui canali social di Risate&Risotti i migliori risotti assaggiati nei ristoranti in giro per l’Italia, inviando una foto del piatto e specificando il nome dello chef e del locale. Un modo in più per creare una grande community di sostenitori dell’amato cereale.

“Ormai è risaputo quanto io ami il riso e soprattutto il risotto. Sono felicissimo di aver coinvolto il web nella caccia a Lo Chef del Risotto. È una gara particolare che si è svolta tutta online e che ci ha sorpreso per il successo e l’entusiasmo ricevuto. Ci sono arrivate segnalazioni di piatti fantastici, dalla più remota trattoria a quelli degli chef stellati. Il riso è diffusissimo in tutto il pianeta ma il risotto è solamente italiano. È stato un grande divertimento e ha spinto gli amanti del riso a cercare il piatto più meritevole. Ringrazio lo chef Boscolo, tutti i partner coinvolti e, in questo momento così particolare, esprimo la mia vicinanza a tutti i ristoratori” commenta Puzzuoli.