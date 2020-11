L’età avanzata rappresenta un problema per l’inserimento degli impianti dentali?

Assolutamente no. Non esiste infatti un limite di età per chi decide di sottoporsi ad un intervento di implantologia a carico immediato. Un paziente può affrontarlo a qualsiasi età, visto che i meccanismi di guarigione sono i medesimi, indipendentemente dall’età del paziente stesso.