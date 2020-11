Le Iene, Il Collegio o Gli orologi del diavolo? La tv del 17 novembre

Per la prima serata in tv, martedì 17 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Gli orologi del diavolo”, con Beppe Fiorello e Claudia Pandolfi. Verranno proposti gli episodi numero 7 e 8: nel primo, ambientato a Madeira, il maltempo ritarda l’operazione e accresce l’ansia e la tensione di Marco che esplode quando scopre che suo padre è in punto di morte e lui non può tornare. Il giorno della partenza arriva. Marco riceve le coordinate per raggiungere Aurelio in pieno oceano. L’operazione congiunta tra Italia e Spagna scatta immediata. La nave con quattro tonnellate di droga viene requisita, ma Aurelio riesce a fuggire.

Nel secondo, dopo l’ennesimo trasferimento in una nuova località, la crisi tra Alessia e Marco esplode. Marco, pur di liberare la donna e la sua famiglia da quella schiavitù, la scaccia fingendo di non amarla più. Solo e, ormai sull’orlo della follia, viene salvato da Alessia che torna per lui. Assieme, decidono di rinunciare alla protezione.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà il film “Ma cosa ci dice il cervello”. Giovanna è una donna dimessa e noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Dietro la sua scialba facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolosissime missioni internazionali. In occasione di una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i gloriosi Fantastici 5, tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che tutti, proprio come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie al limite dell’assurdo. Con tutti i mezzi a sua disposizione e grazie ai più stravaganti travestimenti, darà vita a situazioni esilaranti che serviranno a riportare ordine nella sua vita e in quella delle persone a cui vuole bene.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Il Collegio”. I ragazzi che hanno varcato i cancelli della quinta edizione sono stati catapultati nel 1992, anno in cui molti dei loro stessi genitori ancora andavano a scuola. L’obiettivo è superare l’esame di terza media…

Su Italia1 alle 21.15 verrà proposta una nuova puntata de “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “The hateful eight”; su Rai5 alle 21.15 “Quello che so di lei”; su Iris alle 21.15 “Don Camillo”; e su Italia2 alle 21.10 “Agente Smart – Casino totale”

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva”; su La5 alle 21.25 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.