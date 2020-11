Il governo chiarisce: “Se più conveniente, sì alla spesa fuori dal proprio Comune”

In zona rossa, è possibile spostarsi dal proprio Comune di residenza per fare la spesa?

La domanda, già al centro del dibattito durante il lockdown generale di marzo, è tornata di stretta attualità con la suddivisione in zone dell’Italia in base ai rischi legati al contagio da Covid-19.

E finalmente a chiarire il dubbio, che il testo del decreto non fugava, è arrivata la faq sul sito del governo che, entrando nel merito, spiega: “Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati”.