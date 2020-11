Fontana: ecco i sostegni della Regione alle categorie in ginocchio per il Covid

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana annuncia le misure del Pirellone per aiutare i lombardi in tempo di pandemia.”Gli interventi organici di oggi si affiancano al Piano Lombardia – annuncia -. mentre sono in corso i lavori sul recovery plan con l’ascolto delle parti sociali”.

E prosegue: “Abbiamo seguito una duplice logica: integrazione e complementarietà degli interventi del governo per non lasciare indietro nessuno”.

Ecco le linee guida e le decisioni: sostegno a micro imprese fino a 10 dipendenti e autonomi. Alle attività del commercio al dettaglio anche ambulante, ai trasporti, taxi, autobus turistici, al turismo, allo sport, agli intrattenimenti e servizi alla persona”.

Un totale di stanziamenti di 167 milioni e mezzo di euro, così suddivisi: a micro imprese e ristorazione e storiche attività misure di sostegno fino a 30mila euro: ‘credito ora’ e stanziamento 22 milioni di euro; un rifinanziamento alla misura ‘credito adesso’ con 25 milioni; per lavoratori autonomi senza partita Iva privi di qualunque forma di sostegno del reddito escluso dal decreto Ristoro del Governo: mille euro con dote unica lavoro per un totale di 40 milioni di euro.

A queste misure, spiega Fontana “abbiamo deciso di aggiungerne altre due: una destinata al contrasto alla povertà con 22 milioni di euro, l’altra destinata al trasporto delle persone, per questi settori abbiamo deciso di rimborsare il bolo auto con uno stanziamento di 3,5 milioni di euro”.