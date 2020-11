Che tempo farà a Bergamo e nella provincia orobica in questa settimana che ci porta nella seconda metà di novembre? Risponde il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Antonio Marioni.

ANALISI GENERALE

L’alta pressione, come accennato lunedì, ha ripreso possesso dei cieli della Lombardia. Nebbie permettendo il tempo quindi rimarrà buono sulla nostra regione sino a giovedì/venerdì quando una saccatura, proveniente dal nord Europa, porterà un veloce guasto del tempo (non ovunque). La fase immediatamente successiva, da sabato in poi, seppur asciutta, sarà favorevole all’arrivo di aria più fredda, la prima della stagione.

Martedì 17 novembre 2020

Tempo Previsto: tempo buono con cielo poco nuvoloso, ma con il rischio di nebbie, soprattutto sulle medio-basse pianure, in diradamento nelle ore diurne. In alcune aree potrebbero permanere parzialmente anche durante il giorno.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 13 e 16°C con valori inferiori nel caso di permanenza di nebbia. Minime in calo e comprese tra 3 e 8°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Mercoledì 18 novembre 2020

Tempo Previsto: cielo sereno o poco nuvoloso ma con rischio nebbie la notte e al mattino su medio-basse pianure. In giornata parziale diradamento delle nebbie ma in serata probabile nuova intensificazione.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 13 e 16°C con valori inferiori nel caso di permanenza di nebbia. Minime stazionarie e comprese tra 3 e 8°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.

Giovedì 19 novembre 2020

Tempo Previsto: inizialmente, sino al primo pomeriggio, tempo buono ovunque con qualche nebbia ancora su basse pianure, in diradamento. Tendenza ad aumento delle nubi dal pomeriggio-sera con la possibilità di qualche rovescio su Alpi più settentrionali con quota neve attorno ai 1000 metri.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 11 e 14°C. Minime in lieve calo e comprese tra 1 e 7°C con valori più elevati nei grossi centri urbani.