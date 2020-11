Cross di San Martino, Lucia Bramati si impone fra le juniores

Cambia il terreno, ma non il risultato per Lucia Bramati.

La campionessa italiana di ciclocross ha infatti trionfato nel Cross di San Martino portando a tre il numero di vittorie stagionali.

Sul circuito bolognese la 17enne di Canonica d’Adda ha imposto subito il proprio ritmo, distanziando le proprie avversarie sin dalla prima tornata e vincendo la prova juniores.

In grado di conquistare l’ottava posizione assoluta, la portacolori del Starcasinò CX Team ha preceduto Elisa Rumac e Lisa Canciani (DP66 Giant SPM) confermandosi la regina della categoria.

In chiave orobica buona prova per la cenese Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) che ha tagliato il traguardo di Castelletto di Serravalle in sesta posizione.

Fra le Under 23 vanno infine segnalati il settimo posto di Marta Zanga (KTM Alchemist Selle SMP Dama) e il decimo di Luciano Rota (Develompment-Guerciotti)