Atalanta, Gollini è pronto: chi sarà il titolare tra lui e Sportiello dopo la sosta?

Ormai lo possiamo dire con certezza: Pierluigi Gollini è pronto. L’infortunio al ginocchio sinistro rimediato nell’ultima gara dello scorso campionato contro l’Inter – era l’1 agosto – è praticamente superato, alle spalle.

Nella prima parte della nuova stagione a difendere i pali nerazzurri ci ha pensato Marco Sportiello, il “figliol prodigo” tornato a Bergamo un anno fa dopo essersi riappacificato con mister Gasperini (nel 2016 una litigata tra i due portò all’acquisto di Berisha e all’addio del portierone di Desio, finito alla Fiorentina prima e al Frosinone poi).

Ora, chi sarà il titolare?

Sportiello si è comportato più che bene nelle gare in cui ha dovuto sostituire il suo collega infortunato. Forse per questo il tecnico piemontese ha deciso di non buttare subito nella mischia Gollini una volta rientrato in gruppo, facendolo sedere in panchina dopo le prime quattro convocazioni con Ajax, Crotone, Liverpool e Inter.

Marco Sportiello, 28 anni

Ma adesso, dopo la sosta, sembra proprio che il posto da titolare debba tornare al numero 95.

Insomma, il problema portiere all’Atalanta non c’è: Gasperini apprezza entrambi e si fide ciecamente, ma è anche vero che ha sempre riconosciuto il merito a chi ha reso grande l’Atalanta in queste stagioni. Gollini, appunto, che già contro lo Spezia alla ripresa della Serie A dovrebbe tornare a difendere i pali.