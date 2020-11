Violenza di genere: convegno sul recupero dei condannati

Si approssima, anche nello scorrere dei giorni e delle notizie tutte dedicate all’evento pandemico, la giornata internazionale per il contrasto alla violenza di genere. Argomento di stringente attualità dal momento che la spesso forzata convivenza dei nuclei familiari impegnati in smart working e didattica a distanza rischia di far deflagrare situazioni familiari già problematiche e connotate da fragilità.

Per un più efficace contrasto al fenomeno è vigente dal luglio 2019 la legge conosciuta ai più come “codice rosso“. Nello spirito di divulgazione di questa normativa il Comitato pari opportunità dell’ordine avvocati di Bergamo organizza, con modalità in remoto, per il 20 novembre prossimo, e di concerto con tutte le associazioni forensi locali un convegno dedicato al punto di vista del trattamento del condannato e del suo recupero alla società nel solco costituzionale segnato dal terzo comma dell’art. 27 della Carta Fondamentale.

Relatori l’avvocato Mauro Moretti, la sostituta procuratrice a Bergamo Laura Cocucci, gli avvocati Chiara Iengo e Francesca Longhi, che approfondiranno ciascuna per le proprie specifiche competenze i vari aspetti giuridici legati ai meccanismi previsti dalla legge, sia civile che penale, per il recupero del condannato. Chiuderà con una seconda sessione Chantal Podio, psichiatra, che relazionerà sui percorsi di trattamento degli autori di violenza.

Un’iniziativa riservata agli operatori in questo specifico ambito che tuttavia assume particolare rilievo in questo intervallo temporale. Solo professionisti seriamente preparati potranno essere di vero aiuto alle vittime, anche attraverso la risocializzazione del reo. Per gli avvocati ancora aperte le iscrizioni sul sistema Sfera gestito dal Consiglio dell’ordine.