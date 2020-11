Treviglio, la Croce Rossa ha bisogno di una nuova ambulanza: scatta raccolta fondi

L’appello lo lancia su Facebook il deputato di Cambiamo! Alessandro Sorte, originario della Bassa Bergamasca: “Mi ha profondamente colpito l’appello inviatomi dalla Croce Rossa Italiana di Treviglio, in questo momento in prima linea nella lotta contro il Covid – scrive -. Purtroppo, a causa di un brutto incidente durante il servizio, una delle ambulanze è finita fuori uso. Questo si aggiunge al fatto che prossimamente alcune dovranno essere dismesse poiché, essendo in circolazione da molti anni, non avranno più i requisiti per poter essere utilizzate”.

Sorte specifica che le ambulanze “nel periodo Covid hanno effettuato circa il doppio dei km rispetto al solito”. Insomma, a Treviglio hanno urgente bisogno di una nuova ambulanza. Il costo? Circa 70 mila euro. “Ho deciso quindi di promuovere pubblicamente una raccolta fondi in loro favore – conclude – partendo ovviamente dal sottoscritto che devolverà l’indennità parlamentare del mese di dicembre. Inoltre ho contattato alcune realtà del territorio che hanno risposto positivamente all’appello”.

Chi volesse fare una donazione – spiega sempre Sorte – lo può fare a Croce Rossa Italiana Comitato di Treviglio e Geradadda IBAN: IT54M0889953640000000027315.