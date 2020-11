Molte fedi, gran finale per il focus del Lunedì: ospite Giovanna Botteri

Non poteva che essere un nome illustre a chiudere con i fiocchi Il Focus del Lunedì, la sezione di Molte Fedi dedicata alla lettura critica dell’attualità. Lunedì 16 novembre alle 20.45 Giovanna Botteri approda per la prima volta alla rassegna culturale delle Acli di Bergamo nella sezione che ha ospitato grandi nomi del giornalismo italiano: da Michele Serra a Bianca Berlinguer, da Mario Calabresi a Ezio Mauro.

Un focus che si preannuncia diverso da tutti gli altri: al centro dell’attenzione non ci sarà la stringente attualità, ma l’esperienza di vita di una giornalista con una straordinaria esperienza internazionale.

Dopo aver lavorato qualche anno in sede Rai a Trieste, Giovanna Botteri nella sua carriera giornalistica ha seguito da inviata speciale alcuni tra i più importanti avvenimenti internazionali, a cominciare dal crollo dell’Unione Sovietica e l’inizio della guerra nella ex Jugoslavia nel 1991. Da allora ha seguito tutti i grandi conflitti: tra il 1992 e il 1996 in Bosnia e nella Sarajevo assediata, tra il 2001 e il 2005 in Iraq e Afghanistan, nei primi mesi del 2007 segue l’inizio della rivolta anti Assad. Nel maggio 2007 diventa corrispondente RAI per gli Stati Uniti seguendo la campagna di Obama. Dal 2019 è corrispondente-responsabile Rai dell’Ufficio di Pechino per i servizi dalla Cina, dal Giappone, e dai Paesi del Sud-est asiatico.

Un’esperienza incredibile che nella cornice di Molte fedi si tradurrà in una lezione di giornalismo, incalzata da alcuni giovani impegnati nel settore che susciteranno svariate domande volte a stuzzicare una narrazione che ha tutte le caratteristiche per essere seguita con attenzione. L’evento sarà visibile live streaming sul sito e sulla pagina Facebook di Moltefedi.